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Visite des vignes et du musée de la Vigne, Musée de la vigne Domérat, Domérat

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vigne Domérat · Domérat

Visite des vignes et du musée de la Vigne, Musée de la vigne Domérat, Domérat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la vigne Domérat
Adresse
La Pérelle 03410 Domérat
Ville
03410 Domérat
Département
Allier

Visite des vignes et du musée de la Vigne Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la vigne Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La vigne est ancrée dans l’histoire locale de Domérat, depuis le Moyen Age. Plongez dans la vie de la vigne et des vignerons tout au long de l’année et découvrez les outils et les techniques viticoles traditionnelles.
Découvrez les vignes en présence de l’association Traditions du Vignoble Domératois.

Musée de la vigne Domérat La Pérelle 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
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©Ville de Domérat

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