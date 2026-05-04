Visite descriptive et tactile – exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:30 – 16:00

Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€. Réservation par téléphone au 02 51 17 45 00ou par mail à accessibilite.museedarts@nantesmetropole.frPour votre confort et votre sécurité, l’accompagnement par une personne voyante est recommandé qui peut être d’un agent du musée Personne en situation de handicap

Venez découvrir l’exposition d’Anne et Patrick Poirier, Odyssée de l’oubli, lors d’une visite guidée descriptive et tactile grâce à des dessins en relief.Adaptée pour les publics non-voyants et malvoyants.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085



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