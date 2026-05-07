Visite d’estive découverte du métier de bergère à Razel Pérols-sur-Vézère
Visite d’estive découverte du métier de bergère à Razel Pérols-sur-Vézère dimanche 5 juillet 2026.
Pérols-sur-Vézère
Visite d’estive découverte du métier de bergère à Razel
Pérols-sur-Vézère Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Visite d’estive : découverte du métier de bergère à Razel
Visite des moulins de Razel, visionnage du film Echos d’estive
Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement
Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 30 personnes. A partir de 7 ans
Repas tiré du sac
Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin .
Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr
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English : Visite d’estive découverte du métier de bergère à Razel
L’événement Visite d’estive découverte du métier de bergère à Razel Pérols-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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