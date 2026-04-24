Visite d’Hyperlien Hyperlien – fablab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, En famille, Personne en situation de handicap, Senior

Partez à la découverte d’Hyperlien, la maison commune des cultures numériques, gérée par PiNG et co-animée avec le Humanlab de l’APAJH 44 et la Maison du Libre, sur l’île de Nantes. Suivez le guide ! Durant une heure, un ou une membre de l’équipe vous emmène à la découverte de tous les recoins d’un lieu foisonnant et ouvert à toutes et à tous : à la fois atelier de fabrication, espace de formation et de transmission et lieu ressource. Vous découvrirez les espaces, les outils et les machines. Hyperlien et sa communauté n’auront plus de secrets pour vous !

Hyperlien – fablab Nantes 44200



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