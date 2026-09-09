Visite du barrage de Chatou, Barrage de Chatou, Chatou

Informations pratiques

Visite du barrage de Chatou 19 et 20 septembre Barrage de Chatou Yvelines

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Voies navigables de France vous invite à (re)découvrir l’univers du fluvial.

Transport de marchandises, plaisance, maintien de la biodiversité, loisirs nautiques, agriculture, industrie, les 6700 km de fleuves, rivières et canaux gérés par VNF dans toute la France connectent les territoires et les usages, en s’appuyant sur plus d’un millier d’ouvrages de navigation ancrés dans le patrimoine national et résolument tournés vers le futur.

En 1933, le premier barrage de Chatou est construit et mis en service pour réguler le fleuve. Vétuste et difficile à manœuvrer, il est démoli 80 ans plus tard et remplacé par un nouveau modèle automatisé qui assure une régulation plus efficace du plan d’eau, notamment en période de crue.

Par ses dimensions impressionnantes, et son intégration paysagère dans un site classé (Ile des Impressionnistes) grâce au concours de l’architecte Luc Weizmann et par la technicité des différents procédés de construction, le barrage de Chatou fait aujourd’hui figure d’exemple dans le secteur des travaux publics et du génie civil.

Il s’agit du plus grand barrage à clapet de France – chaque clapet pesant près de 170 tonnes. Il maintient le niveau de la Seine sur 32km jusqu’au barrage de Suresnes (92) et près de 9 millions de tonnes de marchandises franchissent son écluse chaque année. Le site se compose d’un barrage surmonté d’une passerelle, d’une passe à poissons, d’une écluse de et d’un local de commande. Au titre du patrimoine, certains équipements de l’ancien barrage sont conservés en rive gauche.

Barrage de Chatou 1 Quai du Nymphee, 78400 Chatou Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.seine-saintgermain.fr/ecluses-et-barrage-de-chatou.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 09 39 89 »}]

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Voies navigables de France vous invite à (re)découvrir l’univers du fluvial.

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