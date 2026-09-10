Visite du barrage de Joinville-le-Pont, Barrage de Joinville-le-Pont, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

Visite du barrage de Joinville-le-Pont Samedi 19 septembre, 10h00 Barrage de Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Voies navigables de France vous proposent de découvrir le réseau et leurs missions à travers une présentation organisée sur le site du barrage de Joinville-le-Pont.

Cette visite sera l’occasion de plonger dans l’histoire de ce barrage manuel datant de 1867, et d’assister à une manœuvre en direct, nécessitant une technicité particulière. Elle sera animée par un agent de Voies navigables de France, qui vous présentera l’historique du site ainsi que le fonctionnement des ouvrages.

Au fil de la présentation, vous découvrirez l’utilité des barrages dans la régulation du niveau des rivières et leur rôle essentiel dans la gestion du réseau navigable.

Transport de marchandises, plaisance, maintien de la biodiversité, loisirs nautiques, agriculture, industrie, les 6700 km de fleuves et canaux gérés par VNF dans toute la France connectent les territoires et les usages, en s’appuyant sur plus d’un millier d’ouvrages de navigation historiques et résolument tournés vers le futur.

Barrage de Joinville-le-Pont 87 quai Gabriel Péri, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Palissy Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/YVCz83f70h »}]

Visite commentée

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