Visite du Bâtiment Molière -siège rénové du Crédit Mutuel Anjou-, Crédit Mutuel Anjou, Angers

Informations pratiques

Visite du Bâtiment Molière -siège rénové du Crédit Mutuel Anjou- Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Crédit Mutuel Anjou Maine-et-Loire

visite sur inscription uniquement : www.pass-event.com/events/4919-journees-europeennes-du-patrimoine-batiment-moliere-siege-renove-du-credit-mutuel-anjou/ticketing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’ancien immeuble Cointreau, place Molière à Angers, siège du Crédit Mutuel de l’Anjou depuis 1972, a fait l’objet d’une spectaculaire rénovation fin 2025. Ce chantier de quatre ans et demi a transformé cette ancienne passoire thermique en un complexe multifonctionnel moderne de style Art déco. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous ouvrons nos portes enfin de faire découvrir aux angevins ce bâtiment emblématique d’Angers, notamment sa salle des alambics et la vue imprenable du rooftop.

Crédit Mutuel Anjou 1 place Molière 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.pass-event.com/events/4919-journees-europeennes-du-patrimoine-batiment-moliere-siege-renove-du-credit-mutuel-anjou/ticketing L’ancien immeuble Cointreau, place Molière à Angers, siège du Crédit Mutuel de l’Anjou depuis 1972, a fait l’objet d’une spectaculaire rénovation fin 2025. Ce chantier de quatre ans et demi a transformé cette ancienne passoire thermique en un complexe multifonctionnel moderne de style Art déco. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous ouvrons nos portes enfin de faire découvrir aux angevins ce bâtiment emblématique d’Angers, notamment sa salle des alambics et la vue imprenable du rooftop. Sur inscription.

L’ancien immeuble Cointreau, place Molière à Angers, siège du **Crédit Mutuel de l’Anjou** depuis 1972, a fait l’objet d’une spectaculaire rénovation fin 2025. Ce chantier de quatre ans et demi a en…

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