Visite du bureau du Maire, Hôtel de Ville de Saint-Priest, Saint-Priest
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Saint-Priest · Saint-Priest
Informations pratiques
Visite du bureau du Maire Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h15, 11h00 Hôtel de Ville de Saint-Priest Rhône
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Maire de Saint-Priest ouvre les portes de son bureau. De par sa position dans l’architecture de l’Hôtel de Ville, cet espace est révélateur de la construction de ce bâtiment et permet d’appréhender la dimension particulière de ce lieu remarquable.
Hôtel de Ville de Saint-Priest 14, Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 23 48 48 https://ville-saint-priest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-saint-priest.fr »}] Bus C25 et Tram T2 – Arrêt Hôtel de Ville
Parking rue Maréchal Leclerc
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Maire de Saint-Priest ouvre les portes de son bureau. De par sa position dans l’architecture de l’Hôtel de Ville, cet espace est révélateur de…
Ville de Saint-Priest
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