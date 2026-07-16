Visite du Cabaret : De la scène aux coulisses, Cabaret-Théâtre L’étoile bleue, Marseille

Informations pratiques

Visite du Cabaret : De la scène aux coulisses Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 Cabaret-Théâtre L’étoile bleue Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite du Cabaret-Théâtre L’étoile bleue : De la Scène aux Coulisses

Plongez dans l’univers fascinant du Cabaret-Théâtre L’étoile bleue et découvrez l’envers du décor d’un lieu unique à Marseille.

Vous découvrirez l’histoire de ce lieu emblématique, ainsi que les différentes étapes de sa transformation en un véritable écrin dédié au spectacle vivant.

Au cours de la visite, vous ferez connaissance avec l’histoire de Manoah Michelot, fondateur, président et directeur artistique du cabaret. Son parcours, sa vision artistique et les défis rencontrés lors de la création du cabaret vous seront présentés à travers des anecdotes et des témoignages sur cette aventure humaine et culturelle.

La visite se poursuit dans les coulisses du spectacle. Vous découvrirez les loges des artistes, les espaces techniques, l’atelier costumes ainsi que les différents métiers qui participent à la création d’une revue. Vous comprendrez comment naît un spectacle de cabaret et comment danseurs, chanteurs, techniciens, costumiers et metteurs en scène collaborent pour donner vie à chaque représentation.

Cette immersion privilégiée vous permettra de mieux comprendre le travail minutieux et la passion qui se cachent derrière les strass, les lumières et la magie de la scène.

Cabaret-Théâtre L’étoile bleue 107bis Bd Jeanne d’Arc, 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 48 14 83 40 https://www.cabaretletoilebleue.fr Situé à Marseille, le Cabaret-Théâtre L’étoile bleue est un lieu de spectacle unique proposant des revues originales associant chant, danse, musique et arts du cirque dans une ambiance conviviale et immersive.

Installé dans un magnifique théâtre à l’italienne de plus de 100 ans, entièrement réhabilité, le cabaret a redonné vie à un lieu emblématique du patrimoine marseillais. Chargée d’histoire, le théâtre offre un cadre exceptionnel pour découvrir un univers coloré et chaleureux.

L’activité proposée permet aux visiteurs de découvrir non seulement la salle de spectacle et son histoire, mais également les coulisses du cabaret.

Cette immersion offre l’occasion de comprendre les secrets de fabrication d’une revue, de découvrir les loges, les costumes, les décors et les métiers qui œuvrent dans l’ombre pour faire naître la magie du spectacle. Pour accéder au cabaret: de la Gare Saint Charles, vous pouvez prendre le Métro 1 : direction La Fourragère; Arrêt La Blancarde. Le cabaret se situe à 5 minutes à pied.

Visite du Cabaret-Théâtre L’étoile bleue : De la Scène aux Coulisses

©Cabaret-Théâtre L’étoile bleue