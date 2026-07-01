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Visite du Campus Centre-Loire de Nantes Université, Arrêt de tramway Hôtel-Dieu, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Arrêt de tramway Hôtel-Dieu · Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Arrêt de tramway Hôtel-Dieu
Adresse
Boulevard Jean Monnet, 44000 Nantes
Ville
44262 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 25 personnes.

Visite du Campus Centre-Loire de Nantes Université Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Arrêt de tramway Hôtel-Dieu Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’Hôtel-Dieu est entouré de plusieurs sites universitaires : faculté de médecine et de pharmacie, présidence de l’université, amphi Kerneïs, bibliothèque universitaire santé… La visite propose d’étudier ces bâtiments, en relation plus ou moins directe avec l’hôpital, qui présentent une succession de techniques constructives différentes : ils nous racontent un morceau d’histoire de l’architecture universitaire et de l’architecture nantaise.

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L’Hôtel-Dieu est entouré de plusieurs sites universitaires : faculté de médecine et de pharmacie, présidence de l’université, amphi Kerneïs, bibliothèque universitaire santé… La visite propose ces…

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