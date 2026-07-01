Visite du Campus Centre-Loire de Nantes Université, Arrêt de tramway Hôtel-Dieu, Nantes

Informations pratiques

Visite du Campus Centre-Loire de Nantes Université Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Arrêt de tramway Hôtel-Dieu Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’Hôtel-Dieu est entouré de plusieurs sites universitaires : faculté de médecine et de pharmacie, présidence de l’université, amphi Kerneïs, bibliothèque universitaire santé… La visite propose d’étudier ces bâtiments, en relation plus ou moins directe avec l’hôpital, qui présentent une succession de techniques constructives différentes : ils nous racontent un morceau d’histoire de l’architecture universitaire et de l’architecture nantaise.

Arrêt de tramway Hôtel-Dieu Boulevard Jean Monnet, 44000 Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}]

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