Visite du Carillon Bollée Eglise Saint Jacques Châtellerault

Châtellerault

Visite du Carillon Bollée

Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 15:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Il était une fois un carillon exceptionnel… Découvrez-le lors d’une visite entre histoire et musique. .

Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite du Carillon Bollée

L’événement Visite du Carillon Bollée Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne