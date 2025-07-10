Visite du Carillon Bollée Eglise Saint Jacques Châtellerault
Visite du Carillon Bollée Eglise Saint Jacques Châtellerault jeudi 16 juillet 2026.
Châtellerault
Visite du Carillon Bollée
Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 15:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Il était une fois un carillon exceptionnel… Découvrez-le lors d’une visite entre histoire et musique. .
Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite du Carillon Bollée
L’événement Visite du Carillon Bollée Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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