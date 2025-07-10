UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du Carillon Bollée Eglise Saint Jacques Châtellerault

Visite du Carillon Bollée Eglise Saint Jacques Châtellerault

Visite du Carillon Bollée Eglise Saint Jacques Châtellerault jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Eglise Saint Jacques
Adresse
2 Petite Rue Saint-Jacques
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Châtellerault

Visite du Carillon Bollée

Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 15:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Il était une fois un carillon exceptionnel… Découvrez-le lors d’une visite entre histoire et musique.   .

Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Carillon Bollée

L’événement Visite du Carillon Bollée Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)