Visite du centre ancien de Château-Gombert., Place des Héros, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Place des Héros · Marseille
Informations pratiques
Visite du centre ancien de Château-Gombert. 19 et 20 septembre Place des Héros Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée du centre ancien de Château-Gombert et de son patrimoine (fontaine, lavoir, moulin, maison du XVIe siècle, bastides, canal de Marseille).
Place des Héros Place des Héros 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://ciq.chateaugombert.org/ »}]
Visite guidée du centre ancien de Château-Gombert et de son patrimoine (fontaine, lavoir, moulin, maison du XVIe siècle, bastides, canal de Marseille).
©CIQ de Château-Gombert
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