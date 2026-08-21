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Visite du centre ancien de Château-Gombert., Place des Héros, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Place des Héros · Marseille

Visite du centre ancien de Château-Gombert., Place des Héros, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place des Héros
Adresse
Place des Héros 13013 Marseille
Ville
13013 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Visite du centre ancien de Château-Gombert. 19 et 20 septembre Place des Héros Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du centre ancien de Château-Gombert et de son patrimoine (fontaine, lavoir, moulin, maison du XVIe siècle, bastides, canal de Marseille).

Place des Héros Place des Héros 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://ciq.chateaugombert.org/ »}]
Visite guidée du centre ancien de Château-Gombert et de son patrimoine (fontaine, lavoir, moulin, maison du XVIe siècle, bastides, canal de Marseille).

©CIQ de Château-Gombert

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