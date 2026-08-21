Visite du centre ancien de Château-Gombert., Place des Héros, Marseille

Informations pratiques

Visite du centre ancien de Château-Gombert. 19 et 20 septembre Place des Héros Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du centre ancien de Château-Gombert et de son patrimoine (fontaine, lavoir, moulin, maison du XVIe siècle, bastides, canal de Marseille).

Place des Héros Place des Héros 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://ciq.chateaugombert.org/ »}]

Visite guidée du centre ancien de Château-Gombert et de son patrimoine (fontaine, lavoir, moulin, maison du XVIe siècle, bastides, canal de Marseille).

©CIQ de Château-Gombert