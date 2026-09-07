Visite du centre aquatique « La presqu’ile », La Presqu’île, Saint-Dizier
mercredi 30 septembre 2026 · La Presqu'île · Saint-Dizier
Informations pratiques
Visite du centre aquatique « La presqu’ile » Mercredi 30 septembre, 11h30, 14h00 La Presqu’île Haute-Marne
8 €. Gratuit – de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T11:30:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T14:30:00+02:00
Découvrez les coulisses du centre aquatique la presqu’ile à Saint-Dizier.Histoire, rôle, découverte de la galerie technique, traitement de l’eau gestion et sécurité.
La Presqu’île 36 avenue de Verdun 52100 SAINT-DIZIER Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 72 62 80 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lacduder.com »}]
Découvrez les coulisses du centre aquatique La Presqu’île
E.Philippe OT Lac du Der
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Atelier Paléographie Saint-Dizier 11 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes Base Aérienne 113 Saint-Dizier 12 septembre 2026
- Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex Saint-Dizier 12 septembre 2026
- Espagnol, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier 12 septembre 2026
- Constellation 2.0, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier 16 septembre 2026