Visite du centre aquatique « La presqu’ile », La Presqu’île, Saint-Dizier

Informations pratiques

Visite du centre aquatique « La presqu’ile » Mercredi 30 septembre, 11h30, 14h00 La Presqu’île Haute-Marne

8 €. Gratuit – de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T11:30:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T14:30:00+02:00

Découvrez les coulisses du centre aquatique la presqu’ile à Saint-Dizier.Histoire, rôle, découverte de la galerie technique, traitement de l’eau gestion et sécurité.

La Presqu’île 36 avenue de Verdun 52100 SAINT-DIZIER Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 72 62 80 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lacduder.com »}]

Découvrez les coulisses du centre aquatique La Presqu’île

E.Philippe OT Lac du Der