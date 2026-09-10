Visite du centre bus de Malakoff, Centre bus de Malakoff – Adresse précise communiquée lors de l’inscription, Malakoff
samedi 19 septembre 2026 · Centre bus de Malakoff - Adresse précise communiquée lors de l'inscription · Malakoff
Informations pratiques
Visite du centre bus de Malakoff 19 et 20 septembre Centre bus de Malakoff – Adresse précise communiquée lors de l’inscription Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez visiter le centre bus et découvrez son histoire : les 150 ans du dépôt et ses évolutions dans le temps. Venez aussi découvrir un dépôt électrique et le stand d’animations pour les enfants.
à partir de 10 ans
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)
Centre bus de Malakoff – Adresse précise communiquée lors de l’inscription Malakoff Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Visite commentée
© RATP – Rémi Everard
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