Visite du Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier, Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier, Boulogne-Billancourt
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel et cultuel musulman - L'Olivier · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Visite du Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier 19 et 20 septembre Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visites commentées, suivies d’un thé à la menthe et d’une collation.
Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier 9 allée El-Ouafi-Boughera 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 49 10 67 96 https://lolivier.org/ Fondé en 1981, le Centre l’Olivier est né de la volonté de créer un lieu de culte, d’échanges culturels et d’activités éducatives. Après plusieurs implantations provisoires, le bâtiment actuel, œuvre de l’architecte Pierre-Louis Falco, a été construit et livré en 2011. Métro : Station Billancourt
Visites commentées, suivies d’un thé à la menthe et d’une collation.
© H. Abbadie
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