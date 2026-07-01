Visite du Centre Culturel et de la Mosquée Tawhid (Union de la Communauté Musulmane de l’Aube), Mosquée Tawhid / UCMA, La Chapelle-Saint-Luc
dimanche 20 septembre 2026 · Mosquée Tawhid / UCMA · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
Visite du Centre Culturel et de la Mosquée Tawhid (Union de la Communauté Musulmane de l’Aube) Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Mosquée Tawhid / UCMA Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
– Visite du centre de la Mosquée Tawhid de l’Union de la Communauté Musulmane de l’Aube,
– Découverte des lieux du culte et des activités cultuelles et culturelles,
– Echanges fraternels autour d’un thé partagé de l’amitié.
Mosquée Tawhid / UCMA 62 rue général Sarrail, 10600 La Chapelle-Saint Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est http://www.ucma.fr https://www.facebook.com/CentreTawhidUcma La mosquée Tawhid, située à La Chapelle-Saint-Luc et portée par l’Union de la Communauté Musulmane de l’Aube (UCMA), est un lieu de culte, de transmission et de rencontre. Moderne et fonctionnelle, elle dispose de salles de prière pour hommes et femmes, d’un espace d’ablution et d’un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Ouverte avant chaque prière, elle accueille les fidèles au quotidien tout en proposant des cours d’arabe et d’éducation religieuse à destination des enfants comme des adultes. Ancrée dans son quartier, la mosquée Tawhid se veut aussi un espace d’ouverture et de dialogue, valorisant les échanges culturels et la découverte de l’islam dans un cadre apaisé et respectueux.
– Visite du centre de la Mosquée Tawhid de l’Union de la Communauté Musulmane de l’Aube
©
À voir aussi à La Chapelle-Saint-Luc (Aube)
- Découvrez une église à l’architecture gothique, Église Saint-Luc, La Chapelle-Saint-Luc 19 septembre 2026
- Admirez les vitraux de l’église Saint-Luc, Église Saint-Luc, La Chapelle-Saint-Luc 19 septembre 2026
- Vide greniers La Chapelle-Saint-Luc 18 octobre 2026
- Soirées exceptionnelles avec Christian Delagrange La Chapelle-Saint-Luc 6 novembre 2026