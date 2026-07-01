Visite du Centre Culturel et de la Mosquée Tawhid (Union de la Communauté Musulmane de l’Aube), Mosquée Tawhid / UCMA, La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Visite du Centre Culturel et de la Mosquée Tawhid (Union de la Communauté Musulmane de l’Aube) Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Mosquée Tawhid / UCMA Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Visite du centre de la Mosquée Tawhid de l’Union de la Communauté Musulmane de l’Aube,

– Découverte des lieux du culte et des activités cultuelles et culturelles,

– Echanges fraternels autour d’un thé partagé de l’amitié.

Mosquée Tawhid / UCMA 62 rue général Sarrail, 10600 La Chapelle-Saint Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est http://www.ucma.fr https://www.facebook.com/CentreTawhidUcma La mosquée Tawhid, située à La Chapelle-Saint-Luc et portée par l’Union de la Communauté Musulmane de l’Aube (UCMA), est un lieu de culte, de transmission et de rencontre. Moderne et fonctionnelle, elle dispose de salles de prière pour hommes et femmes, d’un espace d’ablution et d’un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Ouverte avant chaque prière, elle accueille les fidèles au quotidien tout en proposant des cours d’arabe et d’éducation religieuse à destination des enfants comme des adultes. Ancrée dans son quartier, la mosquée Tawhid se veut aussi un espace d’ouverture et de dialogue, valorisant les échanges culturels et la découverte de l’islam dans un cadre apaisé et respectueux.

– Visite du centre de la Mosquée Tawhid de l’Union de la Communauté Musulmane de l’Aube

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