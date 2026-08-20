Visite du Centre de Calcul de l’IN2P3, Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne

Informations pratiques

Visite du Centre de Calcul de l’IN2P3 Samedi 19 septembre, 09h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 Rhône

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses d’un data center dédié à la recherche scientifique. Au cours d’une visite guidée de 45 minutes, explorez les salles informatiques du Centre de Calcul de l’IN2P3 et plongez au cœur des infrastructures qui permettent le traitement et la conservation de volumes massifs de données scientifiques.

Les équipes du CC-IN2P3 vous présenteront les missions de cette infrastructure, qui accompagne les grandes expériences de physique, d’astrophysique et d’autres disciplines scientifiques au service de la recherche française et internationale. Une occasion rare de visiter un site scientifique habituellement fermé au public.

Ouverture des réservations à partir du 20 Août 2026.

Durée : 45 minutes.

Accessibilité :

• Environnement bruyant / déconseillé au moins de 3 ans

• Accessibilité PMR possible (le préciser au moment de l’inscription)

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2026/ https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social [{« type »: « link », « value »: « https://cc.in2p3.fr/jep2026/ »}] https://cc.in2p3.fr/jep2026/

Découvrez les coulisses d’un data center dédié à la recherche scientifique. Au cours d’une visite guidée de 45 minutes, explorez les salles informatiques du Centre de Calcul de l’IN2P3 et plongez au …

© Cyril FRESILLON / CC IN2P3 / CNRS Photothèque