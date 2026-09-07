Visite du Centre de Maintenance du tramway, Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal, Besançon

Informations pratiques

Visite du Centre de Maintenance du tramway Samedi 19 septembre, 09h30 Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visitez le centre de maintenance du Tramway !

Combien pèse un tram ? Comment est-il réparé ? Combien il y en a t-il ?

Le samedi 19 septembre de 9h30 à 17h30, il sera possible pour volus de faire des visites libres. Vous pourrez y voir l’atelier et des « coulisses » du tramway, la découverte du poste de conduite d’un bus et d’un tramway, des échanges avec les professionnels Ginko (conducteurs, mécaniciens…), une animations pour petits et grands et quizz et cadeaux à gagner !

Pour venir au Centre de Maintenance du tramway : lignes T1, T2 et 7 + Parking Relais sur place

Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal 1 rue Pierre Laroque, 25000 Besançon Besançon 25000 Hauts du Chazal Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 70 27 71 60 https://www.ginko.voyage/ [{« link »: « http://www.ginko.voyage/jep »}] Pour venir au centre de maintenance du tramway (Hauts du Chazal) : lignes T1, T2 et 7 + Parking Relais sur place (libre le samedi).

VISITEZ LE CENTRE DE MAINTENANCE DU TRAMWAY !

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