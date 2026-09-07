Visite du chantier de la future résidence Sequoia, Maison du tourisme de Sceaux, Sceaux

Informations pratiques

Visite du chantier de la future résidence Sequoia Dimanche 18 octobre, 10h30 Maison du tourisme de Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:30:00+02:00

Visite du chantier de la future résidence

Le dimanche 18 octobre à 10h30

Présentation des principes constructifs mis en œuvre, des éléments relatifs à la conception en bois du projet et des choix architecturaux qui ont guidé l’opération, suivie d’une visite du chantier accompagnée par les architectes du projet.

Durée : 1h environ

Inscription obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux :

> maisondutourisme@sceaux.fr

Maison du tourisme de Sceaux 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 61 19 03 http://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}]

Visite du chantier de la future résidence