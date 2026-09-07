Visite du chantier de la future résidence Sequoia, Maison du tourisme de Sceaux, Sceaux
dimanche 18 octobre 2026 · Maison du tourisme de Sceaux · Sceaux
Informations pratiques
Visite du chantier de la future résidence Sequoia Dimanche 18 octobre, 10h30 Maison du tourisme de Sceaux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:30:00+02:00
Visite du chantier de la future résidence
Le dimanche 18 octobre à 10h30
Présentation des principes constructifs mis en œuvre, des éléments relatifs à la conception en bois du projet et des choix architecturaux qui ont guidé l’opération, suivie d’une visite du chantier accompagnée par les architectes du projet.
Durée : 1h environ
Inscription obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux :
> maisondutourisme@sceaux.fr
Maison du tourisme de Sceaux 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 61 19 03 http://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}]
Visite du chantier de la future résidence
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