Visite du Chantier naval BORG, Chantier Borg, Marseille

Informations pratiques

Visite du Chantier naval BORG 19 et 20 septembre Chantier Borg Bouches-du-Rhône

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du Chantier naval Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.

Découverte de la Charpente marine traditionnelle.

Chantier labelisé Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).

Chantier Borg 25, anse du Pharo, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.chantiernavalborg.com/ https://www.instagram.com/chantiernavalborg/ Chantier naval bois depuis 1956 Accès par l’anse du Pharo, pas de stationnement possible.

Visite commentée du Chantier naval Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.

©Pablo Pinasco