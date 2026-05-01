Visite du chantier participatif et de l’exposition du Moulin de Bérindos Moulin de Bérindos Anglet

Anglet

Visite du chantier participatif et de l’exposition du Moulin de Bérindos

Moulin de Bérindos 9 rue du Moulin de Brindos Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

À l’occasion des Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier, l’association Anglet Patrimoines sera présente sur le site du moulin de Brindos, actuellement au cœur d’un chantier participatif mobilisant bénévoles et passionnés.

Durant ces deux journées, les visiteurs pourront découvrir l’histoire des moulins d’Anglet, et plus particulièrement celle du moulin de Bérindos son nom historique grâce à une exposition de panneaux retraçant son évolution, son rôle dans le territoire et les étapes de sa restauration.

Les membres et participants du chantier seront également présents pour échanger avec le public, partager leur expérience, expliquer les techniques employées et présenter les enjeux de la sauvegarde de ce patrimoine meulier.

Ce moulin constitue l’un des témoins précieux du passé rural d’Anglet. .

Moulin de Bérindos 9 rue du Moulin de Brindos Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite du chantier participatif et de l’exposition du Moulin de Bérindos

L’événement Visite du chantier participatif et de l’exposition du Moulin de Bérindos Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet