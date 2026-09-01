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AGENDA · Saumur

Visite du Chardonnet Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Avenue du Maréchal Foch
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saumur

Visite du Chardonnet

Avenue du Maréchal Foch Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les Écoles militaires de Saumur vous proposent une visite commentée du Chardonnet et de ses abords, comprenant les manèges, le monument aux morts ainsi que la grange à foin Berniquet.
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Avenue du Maréchal Foch Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31  villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Saumur Military Schools offer a guided tour of the Chardonnet and its surroundings, including the riding arenas, the war memorial, and the Berniquet hay barn.

L’événement Visite du Chardonnet Saumur a été mis à jour le 2026-08-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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