Informations pratiques

Saumur

Visite du Chardonnet

Avenue du Maréchal Foch Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Écoles militaires de Saumur vous proposent une visite commentée du Chardonnet et de ses abords, comprenant les manèges, le monument aux morts ainsi que la grange à foin Berniquet.

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Avenue du Maréchal Foch Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Saumur Military Schools offer a guided tour of the Chardonnet and its surroundings, including the riding arenas, the war memorial, and the Berniquet hay barn.

L’événement Visite du Chardonnet Saumur a été mis à jour le 2026-08-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME