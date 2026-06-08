Visite du Château ADT – Conservatoire de musique et de danse de Forbach -, Château ADT, Forbach
samedi 19 septembre 2026 · Château ADT · Forbach
Informations pratiques
Visite du Château ADT – Conservatoire de musique et de danse de Forbach – Samedi 19 septembre, 14h30 Château ADT Moselle
limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Partez à la découverte de l’ancienne résidence bourgeoise de style Second Empire construite en 1850. Ce parcours guidé explore l’histoire du site, de son occupation par la famille d’industriels Adt jusqu’à sa transformation en hôpital, puis en Conservatoire de Musique et de Danse de Forbach.
Inscription obligatoire.
Château ADT 10 rue sainte-croix, 57600 Forbach Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est
Partez à la découverte de l’ancienne résidence bourgeoise de style Second Empire construite en 1850. Ce parcours guidé explore l’histoire du site, de son occupation par la famille d’industriels Adt …
©chateauADTconservatoiredemusique
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