Visite du château de Barbezieux, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Visite du château de Barbezieux 19 et 20 septembre Château de Barbezieux Charente

Gratuit. Limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Retracez l’histoire du château de Barbezieux à l’occasion d’une visite flash proposée par l’Office de tourisme du Sud Charente. Découvrez les grandes étapes de l’histoire de ce monument emblématique en quelques minutes.

Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 94 81 http://www.cdc4b.com Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument emblématique, chargé d’histoire. Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la guerre de Cent Ans, sous l’impulsion de Marguerite de La Rochefoucauld. Démoli en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd’hui le châtelet et les anciennes écuries, reconverties en théâtre. Ce dernier fait l’objet de travaux de restauration et de réhabilitation d’envergure qui s’achèveront en 2015, pour donner naissance à un nouvel équipement moderne et performant.

Retracez l’histoire du château de Barbezieux au cours des visites flash proposées par l’Office de Tourisme du Sud Charente.

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