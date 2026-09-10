Visite du château de Chârost et de son Donjon, Chateau de Chârost, Chârost

Informations pratiques

Visite du château de Chârost et de son Donjon 19 et 20 septembre Chateau de Chârost Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Longtemps laissé à l’abandon, le château de CHÂROST, situé sur les rives d’un bras de l’Arnon, ouvre ces portes les 19 et 20 septembre lors des journées européennes du patrimoine.

Le château est l’édifice principale et date de la fin du XVième siècle. Les nombreuses rénovations au XIXième siècle lui donne son allure actuelle.

Un donjon du XI ième siècle attribué à Aimon Ier se dresse aux abords du château, ainsi que des ruines de monuments médiévaux. Dans notre département, ce donjon est l’un des derniers et plus anciens spécimens d’architecture militaire de ce lointain passé. La base du donjon est carré (13 mètres de côté) avec des murs de 4m d’épaisseur. Le donjon est entouré d’une chemise trapézoïdale formant son premier niveau de défense. La partie supérieure de la tour fut remplacée par un corps cylindrique vers la fin du XII ième siècle.

Au-delà de l’ouverture de ce beau patrimoine immobilier, une exposition de voitures de collections sera proposé dans la cour du château (citroën traction, P17 kegresse, Berlinette…).

Les bénévoles de l’ASEPHIC (Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Michel et du Patrimoine HIstorique de Chârost) vous feront découvrir ces monuments avec grand plaisir.

Chateau de Chârost Place François CHAPUT, 18290 CHAROST Chârost 18290 Cher Centre-Val de Loire 0643942877 Longtemps laissé à l’abandon, le château de CHÂROST, situé sur les rives d’un bras de l’Arnon, ouvre ces portes. Cet édifice date de la fin du XVième siècle : de nombreuses rénovations ont été apportées à l’édifice au XIXième siècle lui donnant son allure actuelle.

Un donjon du XIXième siècle attribué à Aimon Ier se dresse aux abords du château, ainsi que des ruines de monuments médiévaux. Dans notre département, ce donjon est l’un des derniers et plus anciens spécimens d’architecture militaire de ce lointain passé.

La base du donjon est carré (13 mètres de côté) avec des murs de 4m d’épaisseur. Le donjon est entouré d’une chemise trapézoïdale formant son premier niveau de défense. La partie supérieure de la tour fut remplacée par un corps cylindrique vers la fin du XIIième siècle.

Au-delà de l’ouverture de ce beau patrimoine immobilier, une exposition de voitures de collections sera proposé dans la cour du château (citroën traction, P17 kegress, Berlinette…).

Les bénévoles de l’ASEPHIC (Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Michel et du Patrimoine HIstorique de Chârost) vous feront découvrir ces monuments avec grand plaisir. Parking disponible sur la place François CHAPUT 18290 CHÂROST

Longtemps laissé à l’abandon, le château de CHÂROST, situé sur les rives d’un bras de l’Arnon, ouvre ces portes les 19 et 20 septembre lors des journées européennes du patrimoine.

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