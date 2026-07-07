Visite du château de la Balinière, Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse), Rezé

Informations pratiques

Visite du château de la Balinière Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de cette grande demeure, typique des « folies » nantaises, au cours d’une visite commentée.

Vous pourrez aussi pour l’occasion découvrir exceptionnellement l’intérieur de la chapelle Sainte-Anne, dans les jardins à la française du château.

Durée : environ 1H

Organisé par le service patrimoine et archives de la Ville de Rezé

Animation proposée pour les Journées du patrimoine, dans le cadre des visites de villégiatures de la métropole nantaise. L’ensemble du programme autour de cette thématique est à retrouver sur Nantes Patrimonia.

Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) 24 rue de la Balinière Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://patrimonia.nantes.fr/home.html »}] Édifié aux 17e et 18e siècles, le château de la Balinière est un exemple typique des fameuses « folies » nantaises. Il a traversé le temps, connu l’occupation durant la guerre et de nombreux propriétaires au fil des siècles avant d’être racheté par la Ville de Rezé en 1987 pour devenir aujourd’hui l’école municipale de musique et de danse. Ses jardins à la française ont été reconstitués dans les années 1990 d’après un plan ancien. Accès : Tram 3 (Balinière), Bus 38 (Balinière ou Méliès)

Plongez dans l’histoire de cette grande demeure, typique des « folies » nantaises, au cours d’une visite commentée.

© Ville de Rezé