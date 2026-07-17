Visite du château de la Ferté, Château de la Ferté, La Ferté-Saint-Aubin

Informations pratiques

Visite du château de la Ferté 19 et 20 septembre Château de la Ferté Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir notre monument, soutenir notre projet de sauvetage et nos animations cuisine et taille de pierre !

Château de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin, 45240 La Ferté-Saint-Aubin, France La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire https://www.chateau-ferte.com/fr/reserver/ Ce château a été construit à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle (sur les plans de l’architecte Théodore Lefebvre), puis dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le parc est complémentaire du château et conserve les restes des grands tracés jardinés établis entre le 17e et le XIXe siècle : aménagements à partir des années 1630 d’un parc à la française, peu modifié au XVIIIe siècle et transformé en parc paysager à partir de 1822.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir notre monument, soutenir notre projet de sauvetage et nos animations cuisine et taille de pierre !

©tousauchateau