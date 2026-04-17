Dordives

Visite du château de Mez-le-Maréchal

Dordives Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31

Visite du château de Mez-le-Maréchal

Situé à Dordives, à environ 1 heure, au sud de Paris, niché au cœur de la forêt, le Louvre du Gâtinais vous ouvre ses portes. Construit par des proches du roi Philippe-Auguste, sur le modèle du Louvre, il a, à l’inverse de ce dernier, su conserver presque l’ensemble de son architecture médiévale. Un château surprenant ! Fort de son expérience de tailleur de pierre et de maître d’œuvre de Guédelon, Florian Renucci vous révélera l’histoire de ce lieu qui renferme trois châteaux pour le prix d’un la tour-maîtresse de la fin du XIIe siècle, le château philippéen du début du XIIe siècle et le logis royal du XIVe siècle. Une histoire surprenante, doublée d’une aventure humaine, qui est loin d’être terminée… Une visite virtuelle est également proposée sur le site internet du château. 5 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 36 61 09 mez-le-marechal@orange.fr

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English :

Visit to Château de Mez-le-Maréchal

L’événement Visite du château de Mez-le-Maréchal Dordives a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS