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Visite du château Mez-le-Maréchal Journée Européenne de l’Archéologie Dordives

Visite du château Mez-le-Maréchal Journée Européenne de l’Archéologie Dordives

Visite du château Mez-le-Maréchal Journée Européenne de l’Archéologie Dordives dimanche 14 juin 2026.

Ville : 45680 Dordives

Département : Loiret

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dordives

Visite du château Mez-le-Maréchal Journée Européenne de l’Archéologie

Dordives Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Visite du château Mez-le-Maréchal Journée Européenne de l’Archéologie
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, le château de Mez-le-Maréchal vous ouvre ses portes pour une présentation des fouilles par les Amis du Mez, la visite est gratuite. Il est également possible de réserver une visite guidée à 11 h 30 et également 15 h 30, cette visite guidée sera payante. 0  .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Visit to Château Mez-le-Maréchal European Archaeology Day

L’événement Visite du château Mez-le-Maréchal Journée Européenne de l’Archéologie Dordives a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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