VISITE DU CHÂTEAU D’EAU DE L’ECOUBLÈRE – ÉCUEILLÉ (36), Château d’eau de l’Écoublère, Écueillé

Informations pratiques

VISITE DU CHÂTEAU D’EAU DE L’ECOUBLÈRE – ÉCUEILLÉ (36) Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Château d’eau de l’Écoublère Indre

Limité à 10 personnes par groupe. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (pantalon + chaussures fermées). Accessible à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de l’eau potable du Syndicat des Eaux de Boischaut Nord.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des coulisses de l’eau potable !

Le Syndicat des eaux de Boischaut Nord et Veolia vous invitent à découvrir le réservoir d’eau potable de l’Ecoublère, à Ecueillé.

Une occasion unique d’explorer une installation essentielle, qui alimente en eau potable six communes autour d’Ecueillé, et de mieux comprendre les enjeux de gestion durable de cette ressource précieuse.

Visite gratuite – Tout publicsur inscription OBLIGATOIRE ICI

Château d’eau de l’Écoublère Écoublère, 36240 Écueillé Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-du-chateau-deau-de-lecoublere-ecueille-36/sinscrire »}] [{« link »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-du-chateau-deau-de-lecoublere-ecueille-36/preview/sinscrire?signature=c2196e915b45524009d02b03b8586506bbb9ab7b6c6920c0fee219d5a0ccc8bc »}]

Découvrez les coulisses de l’eau potable du Syndicat des Eaux de Boischaut Nord.

©Veolia