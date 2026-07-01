Visite du cimetière nord, Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Informations pratiques

Visite du cimetière nord Samedi 19 septembre, 10h00 Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

La Société académique de Saint-Quentin vous invite à découvrir les chapelles du cimetière Nord.

Au fil de cette visite, vous pourrez admirer un ensemble funéraire d’une grande richesse architecturale et artistique, témoignage précieux de l’histoire locale, aujourd’hui menacé par les outrages du temps.

Une occasion rare d’explorer ces édifices discrets, souvent méconnus, et de mieux comprendre les enjeux de leur préservation.

Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin 110bis rue Georges Pompidou, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France

La Société académique de Saint-Quentin vous invite à découvrir les chapelles du cimetière Nord.

©Ville de Saint-Quentin