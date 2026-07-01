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Visite du cimetière nord, Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin · Saint-Quentin

Visite du cimetière nord, Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin
Adresse
110bis rue Georges Pompidou, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Visite du cimetière nord Samedi 19 septembre, 10h00 Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

La Société académique de Saint-Quentin vous invite à découvrir les chapelles du cimetière Nord.
Au fil de cette visite, vous pourrez admirer un ensemble funéraire d’une grande richesse architecturale et artistique, témoignage précieux de l’histoire locale, aujourd’hui menacé par les outrages du temps.
Une occasion rare d’explorer ces édifices discrets, souvent méconnus, et de mieux comprendre les enjeux de leur préservation.

Cimetière Saint-Jean de Saint-Quentin 110bis rue Georges Pompidou, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France
La Société académique de Saint-Quentin vous invite à découvrir les chapelles du cimetière Nord.

©Ville de Saint-Quentin

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