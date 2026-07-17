Visite du cimetière protestant, Cimetière protestant, Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

Visite du cimetière protestant Dimanche 20 septembre, 15h00 Cimetière protestant Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Vers 1560, le protestantisme apparaît à Châtillon, qui devient au fil des années une place forte, avec son propre temple et cimetière.

RDV à 15h devant la mairie pour la visite commentée

Cimetière protestant Chemin des Murailles, 45360 Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 31 99 66 https://chatillon-sur-loire.com/

Vers 1560, le protestantisme apparaît à Châtillon, qui devient au fil des années une place forte, avec son propre temple et cimetière.

©Castellio