Visite du cimetière protestant, Cimetière protestant, Châtillon-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière protestant · Châtillon-sur-Loire
Informations pratiques
Visite du cimetière protestant Dimanche 20 septembre, 15h00 Cimetière protestant Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Vers 1560, le protestantisme apparaît à Châtillon, qui devient au fil des années une place forte, avec son propre temple et cimetière.
RDV à 15h devant la mairie pour la visite commentée
Cimetière protestant Chemin des Murailles, 45360 Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 31 99 66 https://chatillon-sur-loire.com/
Vers 1560, le protestantisme apparaît à Châtillon, qui devient au fil des années une place forte, avec son propre temple et cimetière.
©Castellio
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