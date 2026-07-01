Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Visite du Coeur Historique de Saint-Amand-Montrond

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Connaissez-vous la véritable histoire de Saint-Amand-Montrond ? Venez découvrir ou redécouvrir la ville sous un nouveau regard.

Accompagné(s) d’un guide passionné, explorez les lieux emblématiques du cœur historique et découvrez ses secrets les mieux gardés.

Au fil des hôtels particuliers, du Moyen-Âge à nos jours, des conspirations de la Fronde et du Grand Condé, au destin tragique d’Isabel Godin des Odonais, laissez-vous guider dans le sillage de Jean Giraudoux, à la découverte d’une cité chargée d’histoire, d’émotions de vie.

Réservez votre visite guidée à l’Office de Tourisme Coeur de France ou au 02 48 96 16 86 6 .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 16 86

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English :

Do you know the true history of Saint-Amand-Montrond? Come discover—or rediscover—the town from a new perspective.

Accompanied by a passionate guide, explore the iconic sites of the historic center and uncover its best-kept secrets.

L’événement Visite du Coeur Historique de Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE