Informations pratiques

Saint-Savinien

Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente

Allée des Soupirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une immersion au cœur de la continuité écologique de la Charente et du barrage mobile de Saint-Savinien-Le Mung. Ce site emblématique permet de découvrir les aménagements favorisant la libre circulation des poissons.

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Allée des Soupirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mariette.heraut@charente-maritime.fr

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L’événement Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge