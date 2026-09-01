Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente
Allée des Soupirs Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une immersion au cœur de la continuité écologique de la Charente et du barrage mobile de Saint-Savinien-Le Mung. Ce site emblématique permet de découvrir les aménagements favorisant la libre circulation des poissons.
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Allée des Soupirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mariette.heraut@charente-maritime.fr
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L’événement Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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