UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Savinien

Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Savinien

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Allée des Soupirs
Ville
17350 Saint-Savinien
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Savinien

Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente

Allée des Soupirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Une immersion au cœur de la continuité écologique de la Charente et du barrage mobile de Saint-Savinien-Le Mung. Ce site emblématique permet de découvrir les aménagements favorisant la libre circulation des poissons.
  .

Allée des Soupirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   mariette.heraut@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Visite du complexe hydraulique Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Savinien (Charente-Maritime)