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Visite du dépôt des Archives de Tourcoing et présentation de documents remarquables, Commune De Tourcoing – Archives municipales, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Commune De Tourcoing - Archives municipales · Tourcoing

Visite du dépôt des Archives de Tourcoing et présentation de documents remarquables, Commune De Tourcoing – Archives municipales, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Commune De Tourcoing - Archives municipales
Adresse
28 Rue Pierre de Guethem, 59200 Tourcoing, France
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite du dépôt des Archives de Tourcoing et présentation de documents remarquables Samedi 19 septembre, 09h00 Commune De Tourcoing – Archives municipales Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite du dépôt des Archives et présentation de documents remarquables
Par le service des Archives

Samedi à 9h et à 10h (durée : 1h)
Sur réservation : archives@ville-tourcoing.fr ou au 03 59 63 42 85

Commune De Tourcoing – Archives municipales 28 Rue Pierre de Guethem, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:archives@ville-tourcoing.fr »}]
Visite du dépôt des Archives et présentation de documents remarquables

© DR

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