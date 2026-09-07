Visite du dépôt des Archives de Tourcoing et présentation de documents remarquables, Commune De Tourcoing – Archives municipales, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Commune De Tourcoing - Archives municipales · Tourcoing
Informations pratiques
Visite du dépôt des Archives de Tourcoing et présentation de documents remarquables Samedi 19 septembre, 09h00 Commune De Tourcoing – Archives municipales Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Visite du dépôt des Archives et présentation de documents remarquables
Par le service des Archives
Samedi à 9h et à 10h (durée : 1h)
Sur réservation : archives@ville-tourcoing.fr ou au 03 59 63 42 85
Commune De Tourcoing – Archives municipales 28 Rue Pierre de Guethem, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:archives@ville-tourcoing.fr »}]
Visite du dépôt des Archives et présentation de documents remarquables
© DR
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