Visite du dépôt des Archives de Tourcoing et présentation de documents remarquables, Commune De Tourcoing – Archives municipales, Tourcoing

Informations pratiques

Visite du dépôt des Archives de Tourcoing et présentation de documents remarquables Samedi 19 septembre, 09h00 Commune De Tourcoing – Archives municipales Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite du dépôt des Archives et présentation de documents remarquables

Par le service des Archives

Samedi à 9h et à 10h (durée : 1h)

Sur réservation : archives@ville-tourcoing.fr ou au 03 59 63 42 85

Commune De Tourcoing – Archives municipales 28 Rue Pierre de Guethem, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:archives@ville-tourcoing.fr »}]

Visite du dépôt des Archives et présentation de documents remarquables

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