Visite du domaine de Lucéna en camion militaire vintage Visan
Visite du domaine de Lucéna en camion militaire vintage Visan mardi 16 juin 2026.
Visan
Visite du domaine de Lucéna en camion militaire vintage
Domaine Lucéna Visan Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 17:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Balade dans les vignes et apéro en camion vintage
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Domaine Lucéna Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 71 22 contact@domainedelucena.fr
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English :
A stroll through the vineyards and an aperitif in a vintage truck
L’événement Visite du domaine de Lucéna en camion militaire vintage Visan a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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