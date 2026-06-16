Visite du domaine de Lucéna en camion militaire vintage Visan mardi 16 juin 2026.

Visan

Visite du domaine de Lucéna en camion militaire vintage

Domaine Lucéna Visan Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 17:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Balade dans les vignes et apéro en camion vintage

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Domaine Lucéna Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 71 22 contact@domainedelucena.fr

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English :

A stroll through the vineyards and an aperitif in a vintage truck

L’événement Visite du domaine de Lucéna en camion militaire vintage Visan a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes