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Visite du Gaec des Petits Sabots Coutenson Bas-en-Basset

Visite du Gaec des Petits Sabots Coutenson Bas-en-Basset mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Coutenson

Adresse : 17 route des Bois

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 6

Bas-en-Basset

Visite du Gaec des Petits Sabots

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-08

Venez découvrir les chèvres et les brebis au Gaec Des Petits Sabots. Explication du travail à la ferme, de la traite et de la fabrication du fromage. Démonstration de chien de troupeau, balade avec les chèvres, dégustation de fromages.
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Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

Come meet the goats and sheep at GAEC Des Petits Sabots. Learn about farm work, milking, and cheese-making. Watch a herding dog demonstration, take a walk with the goats, and sample some cheeses.

L’événement Visite du Gaec des Petits Sabots Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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