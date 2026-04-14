Visite du jardin de Ginette Bethery à Chablis, Jardin de Ginette Bethery, Chablis
Visite du jardin de Ginette Bethery à Chablis, Jardin de Ginette Bethery, Chablis samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin de Ginette Bethery à Chablis 6 et 7 juin Jardin de Ginette Bethery Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
« Jardin à l’ancienne »
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2025, venez découvrir ce jardin d’agrément privé qui compte quelques arbres de collection.
Jardin de Ginette Bethery 38 rue de Reugny, 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté
« Jardin à l’ancienne »
© Berthery
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