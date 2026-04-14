Visite du Jardin de l’Ancien Couvent des Ursulines, Jardin de l’ancien couvent des Ursulines, Grenade

Visite du Jardin de l’Ancien Couvent des Ursulines Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin de l’ancien couvent des Ursulines Haute-Garonne

Gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif unique de 2 euros pour les autres visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite libre d’un jardin de 1 500 m² avec granges, écurie, orangerie, pigeonnier et puits fleuri. Plusieurs cours intérieures abritent marronniers, chêne vert, if géant âgé de 400 ans, cyprès, sophora pleureur, magnolia, trompette de Virginie, palmiers, albizia, lauriers, glycine et rosiers.

Jardin de l’ancien couvent des Ursulines 56 rue Roquemaurel, Grenade, Haute-Garonne, Occitanie Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie 06 79 23 12 99 http://lesursulines.free.fr Jardin privé de 1500 m2 avec granges, écurie, orangerie, pigeonnier et puits fleuri. Plusieurs cours intérieures avec marronniers, chêne vert et if géant de 400 ans, cyprès, sophora pleureur, magnolia, trompette de Virginie, palmiers, albizia, lauriers, glycine, rosiers.

Ouvert de fin avril à fin septembre

Ouvert toute l’année sur demande pour les groupes. de Toulouse, A 62 sortie Grenade, et D 256, 56 rue Roquemaurel

Visite libre d’un jardin de 1 500 m² avec granges, écurie, orangerie, pigeonnier et puits fleuri. Plusieurs cours intérieures abritent marronniers, chêne vert, if géant âgé de 400 ans, cyprès, de et…

©Pierre Régnier