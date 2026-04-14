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Visite du jardin des pirates, Le jardin des pirates, Tonnerre

Visite du jardin des pirates, Le jardin des pirates, Tonnerre

Visite du jardin des pirates, Le jardin des pirates, Tonnerre samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le jardin des pirates

Adresse : ruelle de l'abreuvoir, 89700 Tonnerre

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite du jardin des pirates 6 et 7 juin Le jardin des pirates Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez dans ce jardin des objets hétéroclites, une exposition l’atelier poterie o’patatour ainsi qu’une exposition d’insectes.

Le jardin des pirates ruelle de l’abreuvoir, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est accessible à proximité.
Découvrez dans ce jardin des objets hétéroclites, une exposition l’atelier poterie o’patatour ainsi qu’une exposition d’insectes.

© Pierrot

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