Visite du jardin des pirates, Le jardin des pirates, Tonnerre
Visite du jardin des pirates, Le jardin des pirates, Tonnerre samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin des pirates 6 et 7 juin Le jardin des pirates Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Découvrez dans ce jardin des objets hétéroclites, une exposition l’atelier poterie o’patatour ainsi qu’une exposition d’insectes.
Le jardin des pirates ruelle de l’abreuvoir, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est accessible à proximité.
Découvrez dans ce jardin des objets hétéroclites, une exposition l’atelier poterie o’patatour ainsi qu’une exposition d’insectes.
© Pierrot
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