Visite du jardin du château de La Baronnière, Château de la Baronnière, Mauges-sur-Loire

Visite du jardin du château de La Baronnière 6 et 7 juin Château de la Baronnière Maine-et-Loire

5€ ; entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les handicapés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visitez librement ou suivez les créateurs qui vous guideront et vous conseilleront :

Composé de 150 espèces de plantes dont 500 variétés, ce jardin potager s’étale sur plus de 3.000 m2 en demi-cercle. Il a été dessiné par les propriétaires en 2011 à l’emplacement de l’ancien. L’ensemble se décline en gris et blanc sur quatre parties : un verger, des légumes anciens, six massifs de fleurs annuelles aux couleurs vives, des aromatiques et des “curieuses” aux odeurs spécifiques. Le jardin potager est agrémenté d’une vieille serre qui accueille les semis et les jeunes plants, d’un hôtel des insectes, de groseilliers, casseillers, cassissiers, framboisiers, rhubarbes répartis sur de jolies courbes, d’un vieux puits et d’un étang. Depuis mars 2018, le jardin potager est classé “Beaux jardins” par l’Association régionale des parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire. Lire l’article : “Naissance d’un potager à l’ancienne à La Baronnière”.

Des centaines de visiteurs enthousiastes vous ont déjà précédés !

Château de la Baronnière Le Château de la Baronnière (La Chapelle-St Florent), 49410 Mauges-sur-Loire, France Mauges-sur-Loire 49410 La Chapelle-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire https://chateaudelabaronniere.com Composé de 150 espèces de plantes dont 500 variétés, le jardin potager s’étale sur plus de 3.000 m2 en demi-cercle.

Le parc, créé pour le nouveau château, utilise remarquablement les caractéristiques du coteau entouré par la rivière Èvre avec de longues perspectives sur le paysage.

Situé dans la partie sud-ouest du parc (accès libre par la route), le cirque de Courossé est l’un des sites les plus pittoresques de l’Anjou. Visites guidées sur réservation uniquement.

Visitez librement ou suivez les créateurs qui vous guideront et vous conseilleront :

©labaronniere