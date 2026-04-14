Visite du jardin et de l’exposition « Arbres du monde »., Le jardin urbain privé de « l’Espace Salamandre de Barbezieux », Barbezieux-Saint-Hilaire

Visite du jardin et de l’exposition « Arbres du monde ». 6 et 7 juin Le jardin urbain privé de « l’Espace Salamandre de Barbezieux » Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Découverte du jardin et de l’exposition de photographies sur « les arbres du monde ».

Le jardin urbain privé de « l’Espace Salamandre de Barbezieux » 4 avenue de Vignola, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine 06 86 70 97 97 https://espace-salamandre.webnode.fr/ https://www.facebook.com/groups/espacesalamandre Ce petit jardin secret, entouré de grands murs, se dévoile en passant un grand porche Charentais. Un olivier bicentenaire au centre et le bâtiment d’une ancienne charreterie, datant de 1850, vous invitent à y pénétrer.

C’est surtout un jardin floral avec ses rosiers, jasmins, clématites, son rang de vigne et les cannes à sucre. En tendant l’oreille vous entendrez le clapotis du jet d’eau du bassin planté de roseaux et nénuphars. De nombreuses fleurs tels des agapanthes, cosmos, aubriètes, sauges arbustives, plumes du Kansas, pavots d’Islande, freesias, lupins, coréopsis et bien d’autres animent le jardin. La serre propose des plantes et des fleurs exotiques dont certaines ont été produites à partir de graines. Parking gratuit rue Jean Moulin (face au collège).

Découverte des arbres du monde.

©Christian Babin