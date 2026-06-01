Visite du jardin Les heures calmes, Les heures calmes, Auvers-sur-Oise

Visite du jardin Les heures calmes 6 et 7 juin Les heures calmes Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce grand jardin regorge de charme avec son grands gazon, ses grands arbres, sa roseraie et son sentier. Un avre de paix et de calme.

Les heures calmes 41 rue des Gords 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 06 45 09 46 19

Ce grand jardin regorge de charme avec son grands gazon, ses grands arbres, sa roseraie et son sentier. Un avre de paix et de calme.

© Janine et Enrique Leon