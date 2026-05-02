Visite du Jardin Val de Flore Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers
Visite du Jardin Val de Flore Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers samedi 2 mai 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Visite du Jardin Val de Flore
Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-07-01
Visite libre gratuite organisée par la Communauté de Communes val de Gâtine avec, à la clef, de belles animations. .
Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 02 76
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English : Visite du Jardin Val de Flore
L’événement Visite du Jardin Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine