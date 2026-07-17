Visite du lycée militaire d’Autun, Lycée militaire d’Autun, Autun

Informations pratiques

Visite du lycée militaire d’Autun 19 et 20 septembre Lycée militaire d’Autun Saône-et-Loire

Gratuit. L’organisation se réserve le droit de refuser des visiteurs en cas de retard trop important. Se présenter 15 minutes avant le début de la visite au poste de sécurité avec une pièce d’identité, à l’adresse indiquée. Pas d’animaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter le lycée militaire d’Autun, un lieu chargé d’histoire et de tradition, où le patrimoine architectural se mêle à la connaissance. Cette balade en extérieur vous invite à explorer un site emblématique, classé parmi les plus beaux ensembles militaires de France.

Lycée militaire d’Autun 3 rue des Enfants de Troupe, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 86 55 37 En 1675, l’évêque d’Autun G.de Roquette établit un grand séminaire, entre le rempart antique, moderne et le théâtre romain. Les jardins et la décoration font l’objet d’une attention particulière en étant confiés aux meilleurs artistes de l’époque. Ils se voient dégradés sous la Révolution avant de totalement disparaitre. Au début du XIXe siècle, le clergé y ouvre un petit séminaire que l’État transforme ensuite en école de cavalerie. Enfin, les lieux deviennent collège et lycée militaire tels qu’on les connait aujourd’hui abritant également le musée des enfants de troupe. Pas de stationnement à l’intérieur du site | Obligation de fournir une pièce d’identité.

Conditions d’accès

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