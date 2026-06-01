Visite du marché de gros alimentaire de Bordeaux, MIN de Bordeaux Brienne, Bordeaux

Visite du marché de gros alimentaire de Bordeaux 18 et 19 septembre MIN de Bordeaux Brienne Gironde

Places limitées et visite déconseillée aux enfants de moins de 10 ans, pour des raisons de sécurité. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T06:00:00+02:00 – 2026-09-18T07:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T06:00:00+02:00 – 2026-09-19T07:30:00+02:00

Venez découvrir les coulisses du Marché d’Intérêt National de Bordeaux Brienne.

L’ouverture exceptionnelle de ce marché de gros, habituellement réservé aux professionnels, vous permettra de comprendre le fonctionnement de ce véritable pivot urbain de distribution des produits issus directement de l’agriculture, tels que les fruits, légumes ou viandes, ainsi que des produits transformés par l’industrie agroalimentaire, comme les confitures ou les saucissons.

MIN de Bordeaux Brienne 110 Quai de Paludate, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556855275 https://min-bordeaux-brienne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@min-bordeaux-brienne.fr »}] Le Marché d’intérêt national de Bordeaux Brienne, le MIN, est un marché de gros, réservé aux professionnels.

Il s’agit d’une plateforme sur laquelle se connectent des producteurs, des importateurs, des restaurateurs, des commerçants détaillants… autour des grossistes.

En sécurisant et regroupant l’approvisionnement, notre site est ainsi un pivot du système de distribution, du champ à l’assiette. Accès véhiculé quai de Paludate, Péage d’entrée, et parking à l’intérieur du site.

Ou en transports en commun : Bus G ou 6, arrêt Seiglière – Tram C ou D, arrêt Belcier

Venez découvrir les coulisses du Marché d’Intérêt National de Bordeaux Brienne.

©Artiste Associé Photographes