Visite du Metronum !, Le Metronum, Toulouse

Visite du Metronum ! Mercredi 27 mai, 18h30 Le Metronum Haute-Garonne

Gratuit sur inscription. Réservez votre place sur la billetterie du Metronum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

Venez découvrir les dessous d’une salle de concert et en apprendre plus sur son fonctionnement grâce à cette visite ouverte à toutes et tous. Des loges aux studios en passant par les backstages, la scène de musiques actuelles du Metronum n’aura plus de secrets pour vous !

Rendez-vous le mercredi 27 mai à 18h30 au Metronum pour une visite des lieux !

Visite sur inscription.

Entrée par la porte latérale côté Rond Point de Mondonville.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/221-Visite-du-Metronum »}]

Venez découvrir les dessous d’une salle de concert …