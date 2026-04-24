Visite du Metronum !, Le Metronum, Toulouse
Visite du Metronum !, Le Metronum, Toulouse mercredi 27 mai 2026.
Visite du Metronum ! Mercredi 27 mai, 18h30 Le Metronum Haute-Garonne
Gratuit sur inscription. Réservez votre place sur la billetterie du Metronum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Venez découvrir les dessous d’une salle de concert et en apprendre plus sur son fonctionnement grâce à cette visite ouverte à toutes et tous. Des loges aux studios en passant par les backstages, la scène de musiques actuelles du Metronum n’aura plus de secrets pour vous !
Rendez-vous le mercredi 27 mai à 18h30 au Metronum pour une visite des lieux !
Visite sur inscription.
Entrée par la porte latérale côté Rond Point de Mondonville.
Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/221-Visite-du-Metronum »}]
Venez découvrir les dessous d’une salle de concert …
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