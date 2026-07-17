Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Champs de Mars, Paris

Informations pratiques

Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen Dimanche 20 septembre, 15h00 Champs de Mars Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Venez découvrir ce monument singulier qui célèbre la Révolution !

Pour le bicentenaire de la Révolution de 1989, la Ville de Paris commande à Ivan Theimer un monument commémoratif. Associé à l’architecte en chef des monuments historiques, Michel Jantzen pour la réalisation, le sculpteur conçoit un monument en hommage à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen haut de sept mètres. Sa forme s’inspire de l’architecture des temples égyptiens chère à l’artiste et son décor foisonnant est nourri de nombreuses références aux œuvres conçues à l’époque de la Révolution française.

Retrouvez le lien d’inscription pour cet évènement :

https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-visite-du-monument-a-la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-d-ivan-theimer-113135

Champs de Mars Champs de Mars , Paris 7e Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-visite-du-monument-a-la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-d-ivan-theimer-113135 »}] [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-visite-du-monument-a-la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-d-ivan-theimer-113135 »}]

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© COARC / Ville de Paris