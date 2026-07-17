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Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Champs de Mars, Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Champs de Mars · Paris

Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Champs de Mars, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Champs de Mars
Adresse
Champs de Mars , Paris 7e
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Tarif
Limité à 30 personnes

Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen Dimanche 20 septembre, 15h00 Champs de Mars Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Venez découvrir ce monument singulier qui célèbre la Révolution !

Pour le bicentenaire de la Révolution de 1989, la Ville de Paris commande à Ivan Theimer un monument commémoratif. Associé à l’architecte en chef des monuments historiques, Michel Jantzen pour la réalisation, le sculpteur conçoit un monument en hommage à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen haut de sept mètres. Sa forme s’inspire de l’architecture des temples égyptiens chère à l’artiste et son décor foisonnant est nourri de nombreuses références aux œuvres conçues à l’époque de la Révolution française.
Retrouvez le lien d’inscription pour cet évènement :
https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-visite-du-monument-a-la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-d-ivan-theimer-113135

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Visite commentée

© COARC / Ville de Paris

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