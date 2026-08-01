Visite du moulin à vent du Cluzelet rue du moulin à vent Jonzac
samedi 15 août 2026 · rue du moulin à vent · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Visite du moulin à vent du Cluzelet
rue du moulin à vent Moulin à vent Du Cluzelet Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-21 2026-08-28
Découvrez la production de farine blanche artisanale avec le meunier du moulin à vent. (Nombre restreint de personnes par visite, possibilité de retirer vos billets à l’office de tourisme place du château)
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rue du moulin à vent Moulin à vent Du Cluzelet Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Discover the production of artisanal white flour with the windmill’s miller (limited number of people per tour, tickets available from the tourist office at Place du Château)
L’événement Visite du moulin à vent du Cluzelet Jonzac a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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