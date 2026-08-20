Visite du Moulin Butoir, Moulin Butoir, Hérisson

Informations pratiques

Visite du Moulin Butoir 19 et 20 septembre Moulin Butoir Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans la Petite Cité de Caractère de Hérisson, au riche patrimoine médiéval, la visite du moulin vous transportera à l’époque de la révolution industrielle de la fin du XIXème siècle.

La restauration en cours de la roue hydraulique monumentale du moulin (labellisée par la Fondation du Patrimoine) permettra de mettre en valeur ce témoin exceptionnel des progrès de la technologie issue de la révolution industrielle et de contribuer à faire face aux enjeux écologiques et énergétiques d’aujourd’hui.

La visite dure environ 1 heure. Parking public à l’entrée du moulin.

Moulin Butoir 40 rue des Jardins 03190 Herisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la Petite Cité de Caractère de Hérisson, au riche patrimoine médiéval, la visite du moulin vous transportera à l’époque de la révolution industrielle de la fin du XIXème siècle.

Ministère de la Culture